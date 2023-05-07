Казахстанская федерация бокса направила официальную жалобу в IBA

Оглашение результата в поединке Сакена Бибосынова с Дипаком Кумаром. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская федерация бокса на своей официальной странице в Instagram сообщила о подаче жалобы в связи решением судей в поединке Сакена Бибосынова.

Жалоба подана на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева. Казахстанская сторона посчитала решение судей скандальным.

В федерации заявили, что будут ждать ответа от IBA.

"К сожалению, по нынешним правилам, подача протеста (апелляция) не разрешается. Альтернативой служит процедура пересмотра решения судей если бой заканчивается со счетом 3:2 или 2:3. В других случаях пересмотра нет", - говорится в публикации.

По информации Spors.kz, в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов встретился с индийцем Дипаком Кумаром и проиграл ему по очкам.

Бибосынов досрочно завершил выступление на мировом первенстве. Корреспонденты подчеркнули, что он является действующим чемпионом мира, а также бронзовым призером ОИ в Токио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019735-kazahstanskaya-federatsiya-boksa-napravila-ofitsialnuyu-zhalobu-v-iba/