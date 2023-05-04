Евгений Павлов одержал десятую победу на профи-ринге

Евгений Павлов. Фото: instagram.com/pavlov_pablo_/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Евгений Павлов провел поединок против мексиканца Кевина Родригеса Гарсии на вечере бокса в Гвадалахаре, передает NUR.KZ.

Запланированный на шесть раундов бой во втором легчайшем весе не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде Павлов нокаутировал своего соперника.

Тем самым Евгений продлил свою победную серию до десяти встреч (из них восемь нокаутом). Тогда как для 28-летнего Гарсии это поражение стало 12-м в карьере.

Напомним, что свой предыдущий бой казахстанский боксер также провел в Мексике в марте текущего года, победив техническим нокаутом Хуана Карлоса Мирелеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019353-evgeniy-pavlov-oderzhal-desyatuyu-pobedu-na-profi-ringe/