Боксер Евгений Павлов одержал девятую победу на профи-ринге

Евгений Павлов. Фото: instagram.com/pavlov_pablo_/

Казахстанский боксер-профессионал Евгений Павлов (9-0, 7КО) провел поединок против мексиканца Хуана Карлоса Мирелеса (8-4-2, 6КО) на вечере бокса в Мехикали, передает NUR.KZ.

Рассчитанный на восемь раундов поединок в легчайшем весе (до 53 кг) не продлился всю дистанцию. Во втором раунде Евгений одержал победу техническим нокаутом.

Тем самым Павлов одержал девятую победу кряду на профессиональном ринге, из них семь он завершил досрочно. Для Хуана Мирелеса это поражение стало четвертым в карьере при восьми победах.

Напомним, что 23-летний казахстанский боксер владеет титулом WBA International во втором легчайшем весе (до 55 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014073-bokser-evgeniy-pavlov-oderzhal-devyatuyu-pobedu-na-profi-ringe/