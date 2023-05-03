Балауса Муздиман отказалась от поединка на профи-ринге

Балауса Муздиман. Фото: instagram.com/muzdi_______/

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман приняла решение отказаться от выхода на профи-ринг 20 мая. Соответствующее заявление появилось на странице промоутерской компании New Names Promotions в Instagram.

"Мой бой 20 мая отменяется. Ребят, решила поделиться с вами этой новостью, так как многие хотели попасть на мой третий бой в профи.

По причине того, что в любительском боксе проходит Спартакиада и даты боев совпали, я решила выбрать Спартакиаду.

Вы знаете, что это мечта каждого спортсмена - выиграть Олимпийские игры. А самое важное, что это моя детская мечта, к которой я очень долго шла.

Вы увидите еще много интересных поединков в профи в будущем, которые пройдут в этом году. Я уверена, что с вашей поддержкой я смогу победить и привезти в Казахстан "золото".

Спасибо всем за поддержку",- сообщила Муздиман.

Добавим, что Балауса дебютировала в профессиональном боксе с досрочной победы в 2017 году. Второй бой она провела в 2023 в Алматы, также добившись победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019183-balausa-muzdiman-otkazalas-ot-poedinka-na-profi-ringe/