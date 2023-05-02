Жан Кособуцкий поднялся в рейтинге WBA

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy/

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление рейтинга. Свою позицию в топ-листе улучшил один казахстанский профессиональный боксер, передает NUR.KZ.

Изменение коснулось Жана Кособуцкого. В супертяжелом весе он вошел в топ-15 мирового рейтинга. В данный момент он занимает 12 место.

Свой последний бой 34-летний казахстанец провел в ноябре прошлого года в Оберхаузене (Германия). Он победил техническим нокаутом местного боксера Хуссейна Мухамеда.

В июле он проведет поединок против американца Джареда Андерсона. Для казахстанца это будет первый бой в США.

Жан Кособуцкий владеет титулом WBC International в тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018954-zhan-kosobutskiy-podnyalsya-v-reytinge-wba/