Ангелина Лукас завоевала титул WBC International

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Казахстанская профессиональная боксерша Ангелина Лукас провела поединок с мексиканкой Аной Аррасолой на вечере бокса в столице Турции Стамбуле, передает NUR.KZ.

Запланированный на десять раундов бой продлился всю дистанцию. По их итогам единогласным решением судей победу одержала Ангелина Лукас.

Тем самым 26-летняя казахстанская спортсменка завоевала вакантный титул WBC International в легчайшем весе и продлила свою победную серию до четырех встреч.

Тогда как для Аррасолы это поражение стало 17-м в карьере при 28 победах.

Отметим, что также на данном вечере бокса победу одержал казахстанец Едиль Кожамбердиев. Он досрочно остановил представителя Индии Кулдипа Сингха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018911-angelina-lukas-zavoevala-titul-wbc-international/