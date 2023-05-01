Едиль Кожамбердиев завоевал титул WBC Middle East

Едиль Кожамбердиев. Фото: instagram.com/edil_kozhamberdiyev_official/

Казахстанский боксер Едиль Кожабердиев добился досрочной победы в титульном поединке, который состоялся в рамках вечера бокса в турецком городе Стамбул, передает NUR.KZ.

Ему противостоял Кулдип Сингх, представляющий Индию. Встреча была рассчитана на восемь раундов, однако закончилась до финального гонга.

Кожамбердиев добился досрочной победы техническим нокаутом. Таким образом, он стал обладателем титула WBC Middle East в первом тяжелом весе. Также он успешно защитил четыре своих пояса: IBA Champion, WBC Asia Champion, WBA Asia Champion, UBO Intercontinental Champion.

Казахстанский боксер провел свой 14 бой на профессиональном ринге. 12 из них он выиграл. В двух потерпел поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018882-edil-kozhamberdiev-zavoeval-titul-wbc-middle-east/