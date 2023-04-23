Боксер Сагадат Рахманкул подерется с небитым россиянином в Санкт-Петербурге

Сагадат Рахманул. Фото: instagram.com/rakhmankulsagadat/

Казахстанский боксер-профессионал Сагадат Рахманкул свой следующий поединок проведет против россиянина Виталия Петрякова в Санкт-Петербурге, сообщает Boxrec.com.

Бой между ними состоится 26 апреля и станет со-главным событием вечера бокса. Поединок пройдет в полусреднем весе и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, что на счету Сагадата Рахманкула восемь побед (из них шесть нокаутом) на профи-ринге при четырех поражениях.

Тогда как в активе его соперника Виталия Петрякова 14 побед (из них 11 нокаутом) и ноль поражений.

Для 29-летнего казахстанского боксера это будет второй поединок в России. Ранее на вечере бокса в Екатеринбурге он уступил Сергею Лубковичу раздельным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017909-bokser-sagadat-rahmankul-poderetsya-s-nebitym-rossiyaninom-v-sankt-peterburge/