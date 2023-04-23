Джервонта Дэвис нанес Райану Гарсии первое поражение в карьере (видео)

Райан Гарсия - Джервонта Дэвис. Фото: Al Bello/Getty Images

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок между регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией, передает NUR.KZ.

Запланированный на 12 раундов бой в промежуточном весе не продлился всю дистанцию.

В седьмом раунде Джервонта Дэвис ударом в печень нокаутировал Гарсию. Перед этим во втором раунде Райан побывал в нокдауне.

Тем самым 28-летний непобежденный американец одержал 29-ю победу на профессиональном ринге (из них 27 нокаутом).

Тогда как для его соотечественника Райана Гарсии это поражение стало первым в карьере при 23 победах (из них 19 нокаутом).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017882-dzhervonta-devis-nanes-rayanu-garsii-pervoe-porazhenie-v-karere-video/