Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира

Майк Тайсон. Фото: Joe Scarnici/Getty Images for Triller

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон озвучил имя лучшего боксера современности, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал ESPN.

По его мнению, таковым является британец Тайсон Фьюри, выступающий в супертяжелой весовой категории.

"Боец №1, самый топовый и лучший в мире - это Тайсон Фьюри. Безусловно, именно он. Сейчас Фьюри является главной достопримечательностью бокса, его самым узнаваемым персонажем.

А вообще считаю, что у нас много крутых чемпионов и отличных бойцов. Однако очень мало больших поединков. Редкость, когда сильнейшие бьются друг против друга",- сказал Тайсон.

Напомним, Майк Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017844-mayk-tayson-nazval-luchshego-boksera-mira/