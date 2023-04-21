Чемпион WBC Джермалл Чарло назвал потенциального соперника по следующему бою

Джермалл Чарло. Фото: Boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло сообщил, что в скором времени вернется на ринг после длительного перерыва, сообщает Fighthype.com.

По словам Джермалла, его следующим оппонентом может стать экс-чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде.

"Не волнуйтесь, со мной все в порядке. Я занялся своим здоровьем. Пришлось взять паузу на некоторое время, но сейчас все хорошо, в скором времени вернусь на ринг.

Кто станет моим соперником? Скорее всего, им будет Деметриус Андраде. Мы разговаривали с ним на днях. Как только появятся новости, вы услышите о них первыми", - заявил Чарло.

Напомним, что Джермалл Чарло не выступал с лета 2021 года, когда в Хьюстоне (США) победил мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017798-chempion-wbc-dzhermall-charlo-nazval-potentsialnogo-sopernika-po-sleduyuschemu-boyu/