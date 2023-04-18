"Дает полезные советы": боксер Нурсултан Аманжолов рассказал о дружбе с Усиком

Нурсултан Аманжолов. Фото: instagram.com/nursultan_night_train_amanzhol

Казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Аманжолов рассказал о совместных тренировках с чемпионом WBA, IBF и WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком, передает корреспондент NUR.KZ.

Не так давно казахстанец одержал досрочную победу над корейцем Сук Хи Аном на вечере бокса в Инчхоне (Южная Корея).

"К этому поединку я готовился в одном лагере с Александром Усиком. Для меня большой опыт тренироваться с одним из лучших боксеров мира. Находясь с ним становишься увереннее. Можно сказать, мы стали друзьями. У него можно многому научиться, он часто дает полезные советы", - заявил Аманжолов.

Напомним, что Нурсултан Аманжолов в профессионалах идет без поражений. В его активе пять побед, из них четыре он завершил досрочно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017299-daet-poleznye-sovety-bokser-nursultan-amanzholov-rasskazal-o-druzhbe-s-usikom/