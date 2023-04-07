Боксер Али Ахмедов вошел топ-3 рейтинга WBC

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) произвел обновление мирового рейтинга, по итогам которого казахстанский боксер Али Ахмедов улучшил свою позицию, передает NUR.KZ.

Так, Ахмедов, выступающий во втором среднем весе, вошел в тройку лучших. Ранее он занимал четвертое место. Сейчас казахстанский боксер удерживает за собой третью позицию.

Также улучшил свое положение и Мейирим Нурсултанов. В средней весовой категории он с пятого места поднялся на четвертое.

Остальных боксеров изменения не коснулись.

Добавим, что Нурсултанов является обладателем титула WBO International в среднем весе. Ахмедов в прошлом году победил американца Габриэля Росадо и стал обладателем титулов IBF North America и WBC Silver.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015952-bokser-ali-ahmedov-voshel-top-3-reytinga-wbc/