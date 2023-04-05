Экс-чемпиону мира по боксу вынесли наказание за употребление допинга

Амир Хан. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Именитый боксер, экс-объединенный чемпион мира Амир Хан получил наказание от Британского антидопингового агентства за употребление допинга, сообщает Sky Sports.

Его отстранили от всех видов спорта на два года из-за проваленного допинг-тестирования после боя с Келлом Бруком, который состоялся в феврале прошлого года. В пробе Хана были обнаружены следы применения остарина.

На слушании было взято во внимание, что доза препарата в организме боксера была крайне мала, чтобы улучшить его показатели. Для нужного эффекта количества вещества должно было быть во много раз больше.

"Понятия не имею, как остарин попал в мой организм. Возможно, через рукопожатия. Слишком мало его было в моей пробе. Другой вариант - выпил что-то.

Результаты говорят, что это не могло изменить мою производительность, и с тем количеством, которое было в моей крови, вещество не могло сделать меня сильнее или лучше. Это было такое крошечное количество, которое каким-то образом попало в организм.

Тем не менее, я должен взять на себя ответственность. В конце концов, это было обнаружено в моем организме. Не хочу, чтобы меня запомнили по чему-то такому. Надеюсь, люди верят мне, а молодые бойцы, возможно, смогут на моем примере избежать ошибок",- сказал Хан.

Добавим, что Хан завершил карьеру в ноябре 2022 года. В последнем бою против Брука она потерпел поражение.

Остарин является веществом, которое относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов. Основными его эффектами являются прирост мышечной массы и потеря подкожного жира. Относится к веществам, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015562-eks-chempona-mira-po-boksu-vynesli-nakazanie-za-upotreblenie-dopinga/