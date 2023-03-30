Жанибек Алимханулы о бое с Батлером: Все средневесы испугались меня

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал анонс поединка с канадцем Стивеном Батлером, пишет пресс-служба Top Rank.

По словам Жанибека, Стивен довольно жесткий и сильный соперник.

"Все средневесы испугались меня, поэтому отдаю должное Стивену Батлеру за то, что он согласился на бой. Я хочу объединить все титулы, но я не могу заглядывать за спину Батлеру. Он жесткий и сильный соперник. С нетерпением жду возможности показать яркое шоу для фанатов в Стоктоне и для зрителей ESPN", - заявил Алимханулы.

Напомним, что бой между Жанибеком Алимханулы и Стивеном Батлером состоится 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014702-zhanibek-alimhanuly-o-boe-s-batlerom-vse-srednevesy-ispugalis-menya/