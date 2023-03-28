"Наша сборная выступила хорошо": Назым Кызайбай подвела итоги ЧМ-2023 по боксу

Назым Кызайбай. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по боксу среди женщин в Нью-Дели (Индия), передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Назым, у нее была хорошая подготовка, но из-за тактических ошибок она проиграла стартовый бой на ЧМ-2023.

"К сожалению, для меня чемпионат мира получился неудачным. Хотя у меня была хорошая подготовка. В бою я допустила тактические ошибки. Выбрала неправильный план на поединок. Там где надо было поджимать, я работала больше на дальней дистанции. И соперница боксировала грязно. Теперь будем работать над ошибками.

Считаю, что наша сборная на ЧМ выступила хорошо. Конечно, жаль, что не сумели взять золото. С другой стороны 50% наших девушек завоевали медаль. Думаю, это хороший результат", - заявила Кызайбай.

Напомним, что на чемпионате мира в Индии женская сборная Казахстана завоевала шесть наград (два серебра и четыре бронзы).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014370-nasha-sbornaya-vystupila-horosho-nazym-kyzaybay-podvela-itogi-chm-2023-po-boksu/