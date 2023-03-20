Двукратная чемпионка мира из Казахстана проиграла в стартовом бою на ЧМ по боксу

Назым Кызайбай. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай неудачно выступила на чемпионате мира-2023 по боксу среди женщин в Нью-Дели (Индия), потерпев поражение в стартовом поединке, передает NUR.KZ.

Выступающий в олимпийском весе (до 50 кг) Назым в первом бою уступила сопернице из Вьетнама Тхи Там Нгуен решением судей.

Тем самым женская сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на мировом первенстве.

Еще одна наша представительница в олимпийском весе (до 57) Карина Ибрагимова успешно стартовала на чемпионате мира. В стартовом бою она одолела техническим нокаутом оппонентку из Колумбии Валерию Мендосу.

Напомним, что Карина Ибрагимова является двукратным бронзовым призером ЧМ (2018, 2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013526-dvukratnaya-chempionka-mira-iz-kazahstana-proigrala-v-startovom-boyu-na-chm-po-boksu/