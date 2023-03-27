Казахстан завершил женский чемпионат мира по боксу с шестью медалями

Ляззат Кунгейбаева. Фото: КФБ

В Нью-Дели (Индия) завершился чемпионат мира по боксу среди женщин. Казахстанские спортсменки в общей сложности завоевали шесть различных наград, передает NUR.KZ.

Так, с серебряными медалями завершили ЧМ Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 килограмма).

Третьими стали сразу четыре казахстанки. "Бронзу" сборной принесли Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Надежда Рябец (до 66 килограммов), Валентина Хальзова (до 75 килограммов) и Фариза Шолтай (до 81 килограмма).

В медальном зачете Казахстан расположился на восьмом месте. Первой же стала команда Индии. На втором месте завершил турнир Китай. А Россия замкнула тройку лучших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014125-kazahstan-zavershil-zhenskiy-chempionat-mira-po-boksu-s-shestyu-medalyami/