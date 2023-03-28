"Просто кошмар": Джошуа спрогнозировал тяжелые переговоры о поединке с Фьюри

Энтони Джошуа. Фото: Francois Nel/Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа не исключил сложности в переговорах с соотечественником Тайсоном Фьюри относительно организации очного боя, сообщает Boxingscene.com.

Опасения Энтони основаны на недавнем срыве переговоров между командами Фьюри и украинца Александра Усика. Фьюри запросил разделение гонораров 70 процентов на 30 в свою пользу.

Усик дал согласие. Однако затем стороны не нашли компромисса в вопросе матча-реванша.

"Представляете, если Фьюри запросил разделение гонораров 70 на 30 за бой против неоспоримого чемпиона, то представьте, что он собирается предложить мне.

Это же просто кошмар",- озвучил Джошуа.

Добавим, что Джошуа в скором времени проведет поединок с американцем Джермейном Франклином.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014352-prosto-koshmar-dzhoshua-sprognoziroval-tyazhelye-peregovory-o-poedinke-s-fyuri/