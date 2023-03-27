Джермалл Чарло: Если Головкин все еще в деле, то я готов с ним драться

Джермалл Чарло. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло назвал имена боксеров, с которыми хотел бы встретиться после возвращения на ринг, сообщает Boxingscene.com.

По словам Джермалла, он готов боксировать с топами среднего и второго среднего дивизионов.

"Конечно, я хочу поединка с "Канело". Также я готов драться с Головкиным, если он все еще планирует выступать. Есть еще Деметриус Андраде. Правда сейчас он без промоутера. Давайте делать эти бои и зарабатывать миллионы. Я готов", - заявил Чарло.

Напомним, что Джермалл Чарло не выходил на ринг с июня 2021 года из-за травм и семейных проблем. Тогда как Геннадий Головкин не выступал с сентября прошлого года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014218-dzhermall-charlo-esli-golovkin-vse-esche-v-dele-to-ya-gotov-s-nim-dratsya/