Две казахстанки пробились в финал чемпионата мира по боксу

Ляззат Кунгейбаева. Фото: kfb.kz

По итогам восьмого соревновательного дня две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата мира-2023 по боксу среди женщин в Нью-Дели (Индия), передает NUR.KZ.

Так, в финал мирового первенства пробились Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

В полуфинале Карина одолела двукратную чемпионку мира из Тайпэя Линь Юйтин. Ляззат же оказалась сильнее Айнур Рзаевой из Азербайджана.

Не сумели выйти в финал и стали бронзовыми призерами: Алуа Балкибекова (до 48 кг), Надежда Рябец (до 66 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Фариза Шолтай (до 81 кг).

Напомним, что решающие бои ЧМ в Нью-Дели запланированы на 25 и 26 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013839-dve-kazahstanki-probilis-v-final-chempionata-mira-po-boksu/