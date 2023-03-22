Шесть казахстанок пробились в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу

Надежда Рябец. Фото: olympic.kz

По итогам седьмого соревновательного дня сразу шесть представительниц Казахстана пробились в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу среди женщин в Нью-Дели (Индия), передает NUR.KZ.

За выход в финал сразятся Алуа Балкибекова (до 48 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Надежда Рябец (до 66 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг), Фариза Шолтай (до 81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг). Тем самым, наша национальная сборная гарантировано получит шесть наград.

В шаге от выхода в полуфинала остались Жайна Шекербекова (до 54 кг), Римма Волосенко (до 60 кг) и Мадина Нуршаева (до 70 кг).

Напомним, что полуфинальные встречи пройдут 23 марта. Чемпионки получат от Международной ассоциации бокса (IBA) 100 тысяч долларов, серебряные призеры 50 тыс., а бронзовые - 25 тысяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013792-shest-kazahstanok-probilis-v-polufinal-chempionata-mira-2023-po-boksu/