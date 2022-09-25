Казахстанец Али Балоев проиграл жестким нокаутом (видео)

Али Балоев. Фото: instagram.com/ali_boxing_kz/

Казахстанский боксер Али Балоев потерпел досрочное поражение в поединке в первом тяжелом весе в рамках турнира от промоушна Hardcore Boxing в Москве, передает NUR.KZ.

Балоев встретился с россиянином Курейшем Саговым из России. Данный поединок был рассчитан на восемь раундов. Однако завершился в седьмой трехминутке.

Сагов выбросил хлесткий и тяжелый удар. Казахстанский боксер оказался в страшном нокдауне. Балоев поднялся на ноги, но не смог продолжить бой. Рефери остановил встречу.

Отметим, что сам бой являлся выставочным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989507-kazahstanets-ali-baloev-proigral-zhestkim-nokautom-video/