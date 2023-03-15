Женская сборная Казахстана по боксу завершила подготовку к чемпионату мира

Назым Кызайбай. Фото: kfb.kz

Женская сборная Казахстана по боксу завершила учебно-тренировочный сбор в подготовке к чемпионату мира в Нью-Дели (Индия), сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Финальный сбор прошел в Индии с 6 по 14 марта. В одном зале с нашими спортсменками были хозяева соревнований и представительницы Франции и Южной Кореи.

Всего в нашей делегации под руководством главного тренера Шамиля Сафиуллина 21 человек (12 боксеров, тренерский штаб и комплексно-научная группа).

"Наша команда провела хороший УТС. Мы изначально хотели приехать пораньше, пройти акклиматизацию, свыкнуться с местной погодой, едой и так далее. Для меня это уже второй чемпионат мира, планируется завоевать здесь самые высокие награды. Отмечу, что большинство наших спортсменок в десятке мирового рейтинга. При этом, Алуа Балкибекова в своем весе возглавляет его, а Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова на вторых позициях.

Главные соперницы – это боксеры Индии, Китая, России и Узбекистана. Немало стран, о которых мы раньше и не слышали в женском боксе. Сейчас этот вид спорта сильно развивается, в особенности на африканском континенте", - заявил Шамиль Сафиуллин.

Столица Индии принимает женский чемпионат мира уже в третий раз. За медали нынешнего розыгрыша будут биться более 300 спортсменок из 60 стран. Чемпионки получат от Международной ассоциации бокса по 100 тысяч, серебряные медалисты 50 тысяч, бронзовые 25 тысяч долларов США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013044-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-boksu-zavershila-podgotovku-k-chempionatu-mira/