Жанибек Алимханулы: Хочу забрать все четыре титула в среднем весе

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Обладатель титула WBO непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы рассказал о своем намерении стать абсолютным чемпионом мира в среднем дивизионе, передает NUR.KZ.

По словам Жанибека, первым делом он хочет отобрать пояс WBA у кубинца Эрисланди Лары.

"Вы все знаете, с кем я хочу драться и чего я хочу! Если кто не знает, повторюсь: я хочу стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. У меня уже есть один титул, но мне нужны все четыре!", - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, ранее казахстанский боксер бросил вызов новому чемпиону WBA в среднем весе Эрисланди Ларе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2012902-zhanibek-alimhanuly-hochu-zabrat-vse-chetyre-titula-v-srednem-vese/