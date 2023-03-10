"Давай драться": Алимханулы бросил вызов Ларе после отказа Головкина от титула WBA

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы бросил вызов обладателю пояса WBA Эрисланди Ларе, представляющего Кубу, передает NUR.KZ.

Казахстанец сделал соответствующие заявление в своем Твиттере после того, как его соотечественник Геннадий Головкин отказался от титула WBA в среднем весе. Это случилось за несколько дней до промоутерских торгов на право проведения боя GGG - Лара.

"Я хочу сказать всем будущим чемпионам (WBA, IBF), давайте драться. Лара, давай драться! Чемпион WBO против чемпиона WBA.

Вы все знаете, моя цель - объединить все пояса в среднем весе. Я думаю, время пришло",- написал Алимханулы.

Добавим, что теперь Лара – единственный признанный титулованный чемпион WBA в среднем весе. Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила на 13 марта торги на право проведения поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и кубинцем Эрисланди Ларой.

Согласно условиям торгов, Геннадий получил бы 75% от призового фонда, предложенного победителем. Но в случае, если кто-то из сторон откажется от встречи, то будет лишен титула.

Отметим, что Геннадий Головкин являлся суперчемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе. Тогда как Эрисланди Лара владел поясом WBA Regular.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2012396-davay-dratsya-alimhanuly-brosil-vyzov-lare-posle-otkaza-golovkina-ot-titula-wba/