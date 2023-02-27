Жанкош Тураров: Впервые иностранный боксер проведет защиту титула в Казахстане

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров рассказал о предстоящем поединке c обладателем титула IBO мексиканцем Алехандро Менесесом, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что бой между ними возглавит вечер бокса в Алматы 21 марта.

По словам Жанкоша, впервые действующий чемпион мира из другой страны проведет защиту титула в Казахстане.

"Готовлюсь к этому поединку в Сочи. Все проходит на высоком уровне. Для меня очень важен этот титульный бой. Впервые в истории действующий чемпион мира из другой страны проведет защиту титула в Казахстане.

Алехандро Менесес владеет титулом IBO. Он уже доказал своей карьерой, что является серьезным и опасным боксером нашего дивизиона. Мы полностью изучили его. Я просто обязан выиграть этот пояс у себя дома", - заявил Тураров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011006-zhankosh-turarov-vpervye-inostrannyy-bokser-provedet-zaschitu-titula-v-kazahstane/