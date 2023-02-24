Боксер Камшыбек Кункабаев снялся с боя против олимпийского чемпиона Баходира Джалолова

Камшыбек Кункабаев. Фото: Сали Сабиров, olympic.kz

Казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев снялся с поединка против олимпийского чемпиона узбекистанца Баходира Джалолова в 1/4 финала "Кубка Странджа" в Болгарии, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы казахстанской федерации бокса, Камшыбек не вышел на четвертьфинальный бой из-за травмы руки.

Напомним, что за выход в полуфинал Кункабаев должен был встретиться с олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым.

Также по словам тренерского штаба, у 31-летнего казахстанского тяжеловеса было слишком мало времени, чтобы втянуться в тренировочный и соревновательный процессы.

Ранее Кункабаев в стартовом раунде "Кубка Странджа" досрочно остановил Стэна Бертенса из Нидерландов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010777-bokser-kamshybek-kunkabaev-snyalsya-s-boya-protiv-olimpiyskogo-chempiona-bahodira-dzhalolova/