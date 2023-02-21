"Хочу крупные бои": экс-чемпион мира Дэнни Гарсия бросил вызов "Канело" и Головкину

Дэнни Гарсия. Фото: Adam Hunger/Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия (37-3, 21КО) рассказал о грандиозных планах на будущее, сообщает Youtube-канал YSM Sports Media.

По словам 34-летнего боксера, он хочет сразиться с Ларой за титул в среднем весе, а затем провести поединок с Головкиным или "Канело".

"Хочу драться с Ларой за чемпионский пояс в среднем весе. Попробую стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Это моя мечта. После этого хочу проводить крупные поединки. Мне нужен реванш с Эрролом Спенсом и бой с Канело или Головкиным. Мне нужны эти имена", - заявил Гарсия.

Напомним, что Дэнни Гарсия был чемпионом мира в двух весовых категориях: первый полусредний и полусредний. Сейчас американец выступает в первом среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010276-hochu-krupnye-boi-eks-chempion-mira-denni-garsiya-brosil-vyzov-kanelo-i-golovkinu/