Экс-чемпион мира Брэдли: Бивол свергнет Бетербиева с трона

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимати Брэдли сделал прогноз на возможный поединок россиянина Дмитрия Бивола против канадца Артура Бетербиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Пока нет никакой информации относительно организации данного боя. Однако бойцов уже давно сталкивают друг с другом - в этой встрече может определиться абсолютный чемпион в полутяжелом весе.

"Бивол выиграет этот бой. Нет никаких сомнений в том. В смысле, вы видели, как много ударов пропускает Бетербиев? Он пропускает слишком много. И одиночные, и комбинации. Бивол может делать весь поединок. И когда они подерутся, если это произойдет, не удивляйтесь, что Бивол сблизится с Артуром. Ярд это сделал недавно, а Дмитрий и подавно это сделает. Он оттеснит Бетербиева. Так что Бивол станет абсолютным чемпионом в этом году. Он отберет титулы и свергнет Бетербиева с трона",- сказал Брэдли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009877-eks-chempion-mira-bredli-bivol-svergnet-beterbieva-s-trona/