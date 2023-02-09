Тренер Мунгии: Хайме нокаутировал бы Головкина

Хайме Мунгия. Фото: Omar Vega/Contributor/Getty Images

Легендарный Эрик Моралес, тренирующий мексиканца Хайме Мунгию, заявил о том, что его подопечный победил бы казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Хайме - молодой боец, который изо всех сил старается, и я не понимаю, почему бы мы не смогли победить Геннадия Головкина. И я осмелюсь сказать, что Мунгия нокаутировал бы его.

В своем последнем бою Головкин выглядел ослабленным, несмотря на то, что в концовке был лучше "Канело". Однако он выглядит уставшим. Он уже не тот Головкин, каким был два-три года назад. Да, он отличный спортсмен, отличный боец, но Хайме сильно напирает. Ему 26. У него впереди большое будущее",- сказал Моралес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008787-trener-mungii-hayme-nokautiroval-by-golovkina/