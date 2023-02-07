Боксер Мейирим Нурсултанов узнал дату следующего поединка

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов следующий поединок проведет против японца Сито Такесако, передает пресс-служба Treasure Boxing Promotions.

По информации источника, бой между боксерами запланирован на 15 апреля в Южной Корее.

Встреча пройдет в среднем весе (до 72 кг). На кону будет стоять титул WBO International, который принадлежит Нурсултанову.

Напомним, что Мейирим в профессионалах идет без поражений. В его активе 18 побед (из них 10 нокаутом). Тогда как на счету Сито Такесако 15 побед (из них 14 нокаутом) и одна ничья.

Отметим, что это будет первый бой для 31-летнего японского боксера за рубежом. Ранее все свои встречи он провел у себя на родине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008452-bokser-meyirim-nursultanov-uznal-datu-sleduyuschego-poedinka/