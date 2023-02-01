Джошуа решил подраться с Фьюри и Уайлдером в 2023 году

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа определился с главными целями на 2023 год. Он планирует провести два крупных боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Так, британец хочется подраться с соотечественником Тайсоом Фьюри, или с американцем Деонтеем Уайлдером. При этом он уточнил, что возможно и сразу с двумя в один год.

"Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер в 2023 году. Им обоим предстоит хорошая ночь, тяжелая ночная работа. Но да, 2023 год - это Фьюри или Уайлдер. Либо и тот, и другой.

Вариант с Фьюри точно еще жив. По крайней мере, у меня. И я уверен, что он будет драться со мной. Я не думаю, что его отец позволит ему не выйти против меня. Его папа нормальный парень, мне нравится он",- сказал Джошуа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007656-dzhoshua-reshil-podratsya-s-fyuri-i-uaylderom-v-2023-godu/