Фируза Шарипова начала работать с тренером Дмитрия Бивола

Фируза Шарипова. Фото: instagram.com/sharipova_firuza/

Казахстанская профессиональная боксерша Фируза Шарипова рассказала, кто будет готовить ее к титульному бою против чемпионки Малави Рут Чисейл, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.

По словам Фирузы, ее новым наставником станет тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола - Геннадий Машьянов.

"Сегодня свой день рождения празднует Геннадий Юрьевич Машьянов, тренер Дмитрия Бивола, а теперь и мой тренер. Давайте все поздравим этого выдающегося человека.

Совсем скоро я возвращаюсь из Таиланда и приступаю к подготовке к титульному бою против чемпионки Малави Рут Чисейл под руководством Геннадия Юрьевича.

Моя цель и цель моей команды, по прежнему остается бой реванш с Кэти Тейлор за звание абсолютной чемпионки мира", - подписала пост в Instagram Шарипова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007525-firuza-sharipova-nachala-rabotat-s-trenerom-dmitriya-bivola/