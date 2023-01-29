Бетербиев досрочно победил Ярда и защитил три титула (видео)

Артур Бетербиев. Фото: Mark Robison/Top Rank Inc via Getty Images

Российский боксер, выступающий за Канаду, Артур Бетербиев в трудном поединке против британца Энтони Ярда сумел защитить титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, передает NUR.KZ.

Противостояние состоялось в рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания). Многие ставили на уверенную победу Бетербиева, однако претендент устроил Артуру настоящую проверку.

Он не только сумел выстоять стартовый натиск канадца, но и сумел потрясти чемпиона. Причем Артуру пришлось "повелосипедить", чтобы прийти в себя. Ярд не сумел воспользоваться этим моментом.

Да и сам много пропускал. Боксеры устроили настоящую рубку. И все решилось в восьмом раунде. Сначала Ярд от пропущенного удара "поплыл", затем Артур нанес еще один, после которого Энтони оказался на настиле ринга. Он смог встать, однако в углу британца приняли решение не продолжать бой.

Таким образом, Бетербиев защитил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007181-beterbiev-dosrochno-pobedil-yarda-i-zaschitil-tri-titula-video/