Казахстан завоевал 11 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу

Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

В Бангкоке (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по боксу. Казахстанские спортсмены сумели завоевать на нем 11 медалей, среди которых три являются золотыми, передает NUR.KZ.

Первыми на турнире стали Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг).

С "серебром" завершили турнир Абзал Серик (до 67 кг), Сабыржан Аккалыков (до 71 кг), Диас Молжигитов (до 75 кг). И на третью ступень поднялись Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Ерхат Бекзат (до 92 кг) и Аманат Сабыргали (свыше 92 кг).

В медальном зачете Казахстан расположился на втором месте. На первой строчке Узбекистан (9 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали). Замкнули тройку лучших Филиппины - 1 "золото", 1 "серебро" и две "бронзы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007012-kazahstan-zavoeval-11-medaley-na-molodezhnom-chempionate-azii-po-boksu/