Оскар Де Ла Хойя: Надеюсь, что Головкин одумается и поймет, что ему нужен бой с Мунгией

Оскар Де Ла Хойя. Фото: Valery Sharifulin / Contributor / Getty Images

Промоутер непобежденного мексиканского боксера Хайме Мунгии Оскар Де Ла Хойя рассказал, кого хотел бы увидеть следующим соперником своего подопечного, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHub TV.

По словам Оскара, самым оптимальным вариантом для Мунгии является бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Проблема состоит в том, с кем боксировать Хайме. Ему трудно искать соперников. Ведь большинство топов в среднем весе выступают на Premier Boxing Champions. Наши двери открыты и мы готовы к переговорам с кем угодно. Мунгия хочет драться против больших имен. Таких как Джермалл Чарло.

Надеюсь, что Геннадий Головкин одумается и поймет, что ему нужен бой с Хайме. Ведь в этом случае GGG сможет совершить камбэк и сделать заявление после поражения от "Канело". Верю, что рано или поздно у нас получится организовать такой поединок", - заявил Де Ла Хойя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006866-oskar-de-la-hoyya-nadeyus-chto-golovkin-odumaetsya-i-poymet-chto-emu-nuzhen-boy-s-mungiey/