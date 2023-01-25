Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканский боксер Сауль Альварес станцевал под казахскую песню "Тойға шашу" от группы "Меховая 8/1", передает NUR.KZ.

Напомним, что ряд казахстанских боксеров-профессионалов Абильхан Аманкул, Аблайхан Жусупов, Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет в прошлом году провели тренировочный лагерь в зале Сауля Альвареса.

"Подготовка, которую мы провели с "Канело", стала для наших ребят большим опытом. Каждый момент тренировки был полезным и интересным. Подготовка в одном зале с известным мастером кожаных перчаток привела к усилению сотрудничества между двумя странами.

"Канело" очень уважает казахскую страну и искусство. Особенно любит танцевать, получая невероятные впечатления от казахских песен. Это отрывки из этого момента", - пишет пресс-служба промоутерской компании Suleimen Promotions.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2006739-bokser-saul-alvares-stantseval-pod-kazahskuyu-pesnyu/