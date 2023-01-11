Данияр Елеусинов о том, почему ушел от Эдди Хирна: Это вина моих менеджеров

Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar

Выступающий в полусреднем весе казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов рассказал, почему он перестал сотрудничать с известным промоутером Эдди Хирном, пишет Meta-ratings.kz.

По словам 31-летнего казахстанского боксера, из-за своих менеджеров он перестал работать с британским промоутером Эдди Хирном.

"Это вина моих менеджеров. Они отказались дальше работать с Эдди Хирном. Потом держали меня без боев", - заявил Елеусинов.

Напомним, что в прошлом году Данияр Елеусинов перестал сотрудничать с промоутерской компанией Matchroom Boxing, который принадлежит Эдди Хирну.

Олимпийский чемпион не выходил на ринг с декабря 2021 года, когда в Астане победил по очкам аргентинца Хуана Эрнана Леаля.

Не так давно Данияра лишили титула IBO в полусреднем весе.

Отметим, что на профессиональном ринге Данияр Елеусинов идет без поражений. В его активе 11 побед, из них шесть он завершил досрочно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004948-daniyar-eleusinov-o-tom-pochemu-ushel-ot-eddi-hirna-eto-vina-moih-menedzherov/