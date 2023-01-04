Флойд Мейвезер проведет бой в Великобритании

Флойд Мейвезер. Фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о намерении выйти на ринг в феврале этого года. Он собирается провести поединок в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на telegraph.co.uk.

"Бой запланирован в Великобритании на 2023 год.

В феврале мы с нетерпением ждем возможности приехать туда и устроить выставочный поединок для болельщиков из Великобритании, потому что у меня никогда не было возможности приехать в эту и драться, когда я активно боксировал как профессионал. Так что, надеюсь, в феврале я прилечу и выйду на ринг,- озвучил Мейвезер-младший.

Добавим, что в ноябре прошлого года Мейвезер оказался сильнее ютубера Deji.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004138-floyd-meyvezer-provedet-boy-v-velikobritanii/