Казахстанские боксеры потеряли позиции в рейтинге WBA

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменились позиции некоторых казахстанских боксеров, передает NUR.KZ.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий покинул топ-лист. При этом до обновления он занимал восьмую строчку.

Изменения коснулись Айдоса Ербосынулы и Бека Нурмаганбета, представляющих Казахстан во втором среднем весе. Ербосынулы покинул топ-15, а Нурмаганбет с 11 места перемистился на 10.

Бекман Сойлыбаев ворвался в рейтинг во втором полулегком весе. Он расположился на 14 строчке. В этом же дивизионе Султан Заурбек вылетел из списка лучших.

Во втором наилегчайшем весе Евгений Павлов сохранил место в десятке лучших. С шестой позиции он поднялся на пятую.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004072-kazahstanskie-boksery-poteryali-pozitsii-v-reytinge-wba/