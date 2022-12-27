Экс-чемпион мира назвал боксера, способного победить Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Бывший чемпион мира Рикки Хатттон (Великобритания) назвал боксера, у которого есть шансы на победу над британцем Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на BeanymanNews.

"Сейчас я не вижу того, кто бы мог пройти Фьюри. Честно говорю, как по мне, его никому не побить. Но при этом надо помнить, что Усик - олимпийский чемпион, был абсолютом, сейчас также является чемпионом мира. Так что если у кого и есть шансы на победу над Тайсоном, то разве что только у Усика.

Но в любом случае Фьюри сильнее украинца. Он превосходит его по всем параметрам. Он выше, больше, тяжелее, сильнее. Еще способен менять стойки по ходу боя, работать с любой дистанции. Так что будет совсем нелогично ставить против Фьюри",- сказал Хаттон.

Стоит отметить, что боксеры могут встретиться на ринге уже в 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2003329-eks-chempion-mira-nazval-boksera-sposobnogo-pobedit-taysona-fyuri/