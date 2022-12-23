"Провел спарринг с Кроуфордом": Батыр Джукембаев рассказал о предстоящем бое в Алматы

Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев прокомментировал предстоящий поединок против южноафриканца Холани Мкотели, передает корреспондент NUR.KZ.

Бой между боксерами запланирован на 24 декабря в Алматы. На кону будет стоять титул WBA Asia в первом полусреднем весе.

"Я очень рад, что впервые выступлю на родине. Для меня это ответственный момент. Нагрузка колоссальная. Но это меня мотивирует вдвойне.

У моего соперника большой опыт и хорошая выносливость. Я никогда не гоняюсь за нокаутом. Для меня главное одержать убедительную победу. Если сумею финишировать, будет хорошо.

К этому поединку готовился в США. Провел спарринг с одним из лучших боксеров мира Теренсом Кроуфордом. Получил бесценный опыт, он мне пожелал удачи в бою", - заявил Джукембаев.

Напомним, что Батыр Джукембаев на профессиональном ринге одержал 19 побед (из них 15 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002802-provel-sparring-s-kroufordom-batyr-dzhukembaev-rasskazal-o-predstoyaschem-boe-v-almaty/