Деонтей Уайлдер озвучил имя лучшего боксера в истории Великобритании

Деонтей Уайлдер. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер назвал имя лучшего боксера в истории Великобритании. По его мнению, им не является чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на BT Sport Boxing.

Лучшим же Уайлдер считает экс-чемпиона мира в полулегком весе "Принца" Насима Хамеда.

"Вы спрашиваете, кто лучший боксер в истории Великобритании? Это, конечно, "Принц" Хамед. Он всегда летал, парил над рингом. В нем была невероятная уверенность. Смотришь на него и не можешь ничего понять. Кто же этот парень? Он был очень зрелищным и умел развлекать",- сказал Уайлдер.

Напомним, Хамед владел такими титулами в полулегком весе, как WBC, WBO, IBO, IBF. Также он становился линейным чемпионом мира. В 2015 году "Принц" был включен в Международный зал боксерской славы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002476-deontey-uaylder-ozvuchil-imya-luchshego-boksera-v-istorii-velikobritanii/