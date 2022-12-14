Боксер Жанибек Алимханулы стал отцом в четвертый раз

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Чемпион мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в четвертый раз стал отцом, передает NUR.KZ.

Об этом казахстанский спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Четвертый. Альхамдулиллах! Добро пожаловать в этот мир, сынок! Я назвал его Ханом! Хан Жанибек!", - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, что в этом году Жанибек Алимханулы стал полноценным чемпионом WBO в среднем весе, после того как американец Деметриус Андраде освободил титул.

В последнем бою 29-летний казахстанский боксер успешно защитил титул Всемирной боксерской организации, победив единогласным решением судей британца Дензела Бентли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001596-bokser-zhanibek-alimhanuly-stal-ottsom-v-chetvertyy-raz/