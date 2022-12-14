Определился соперник Батыра Джукембаева по бою в Алматы

Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev

Выступающий в первом полусреднем весе казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев свой следующий поединок проведет против представителя ЮАР Ксолани Макотели, передает NUR.KZ.

Встреча между боксерами состоится 24 декабря в Алматы. На кону будет стоять титул WBA Asia в первом полусреднем весе.

Отметим, что для Батыра Джукембаева это будет первый бой в Казахстане. Ранее все свои поединки он проводил в Канаде и США.

Всего на счету 31-летнего казахстанского боксера 19 побед на профи-ринге при одном поражений. Тогда как на счету Ксолани Макотели 19 побед и 7 поражений.

Отметим, что в андеркарде предстоящего вечера бокса выступит непобежденный казахстанский боксер Садриддин Ахмедов. Его соперником станет Нкулулеко Млонго из Южной Африки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001580-opredelilsya-sopernik-batyra-dzhukembaeva-po-boyu-v-almaty/