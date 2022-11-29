Тайсон Фьюри: Я ненормальный человек

Тайсон Фьюри. Фото: Julian Finney/Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри откровенно рассказал о причинах, которые удерживают его в боксе. В интервью Youtube-каналу MMAFightingonSBN он озвучил о потребности в боях.

"Я не могу уйти из бокса. Мне просто это нужно. Нужно больше, чем я когда-либо мог себе представить. Нужно ментально, физически, эмоционально. Я не готов лишаться этого сейчас. Недавно смотрел бои Ларри Холмса. Он в свои 43 года продолжал биться, побеждать. Мне же всего 34. Порох есть еще.

Я хотел проводить время с семьей и быть настоящим отцом. Детишки, школьная рутина, собака. Я хотел этим заниматься. Но потом я понял, что такая жизнь - для нормальных людей. А я ненормальный человек. Расцветаю, только когда готовлюсь к бою",- заявил Тайсон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1999459-tayson-fyuri-ya-nenormalnyy-chelovek/