Батыр Джукембаев проведет бой в Алматы

Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский профессиональный боксер Батыр Джукембаев назвал дату своего следующего поединка. Также он обнародовал место проведения титульного боя, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление Джукембаев сделал на своей странице в Instagram. Согласно информации, он выступит в главном бою вечера бокса в Алматы. Событие намечено на декабрь.

"24 декабря в Алматы, на родной арене, в главном бою вечера буду биться за титул WBC Asia",- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Джукембаев не дрался с декабря прошлого года. В своем последнем бою он вышел на ринг против мексиканца Хуана Хосе Мартинеса Альвареса. Поединок состоялся в Канаде. Казахстанский боксер выиграл досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1999233-batyr-dzhukembaev-provedet-boy-v-almaty/