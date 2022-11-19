Казахстанские боксеры улучшили позиции в рейтинге WBC

Али Ахмедов. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) произвел обновление рейтинга, по итогам которого нескольким казахстанским боксерам удалось попасть в пятерку лучших, передает NUR.KZ.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий закрепился в топ-10. С десятой строчки он переместился на восьмую, приблизившись к лидерам дивизиона.

Али Ахмедов во втором среднем весе поднялся вверх сразу на пять строчек. Десятое место он сменил на пятое.

В средней весовой категории Мейирим Нурсултанов также теперь идет пятым. Рнаее он находился на восьмой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997906-kazahstanskie-boksery-uluchshili-pozitsii-v-reytinge-wbc/