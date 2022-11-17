Тайсон Фьюри: Не могу уйти на пенсию без боя с Джошуа

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри назвал причину того, почему не может завершить свою спортивную карьеру в ближайшее время, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Я не смогу уйти на пенсию сейчас. Мне нужен бой с Джошуа. Мы пытались организовать встречу в течение многих лет. Это поединок, который требуют любители бокса. Я и сам его хочу. И скорее.

Последние года четыре существовало трехголовое чудовище: я, Уайлдер, Джошуа. Энтони и Деонтей пали, а я остался последним. Теперь появляются новые люди. Джойс, Дюбуа, Усик ворвались на нашу вечеринку.

Появилось много новой крови, которой не было пять лет назад. Это вызовы для меня",- сказал Фьюри.

Напомним, Фьюри 3 декабря проведет бой против Дерека Чисоры. Изначально он планировал встретиться с соотечественником Энтони Джошуа, однако переговоры сорвались.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997688-tayson-fyuri-ne-mogu-uyti-na-pensiyu-bez-boya-s-dzhousha/